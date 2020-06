L’invito, rivolto dall’Ufficio Diocesano della Pastorale Scolastica agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado alla fine del mese di aprile, chiedeva ai destinatari di interrogarsi sulla pandemia, cercando di fornire risposte e riflessioni in arte, versi e storie, a domande su “Che cosa vedono e pensano i ragazzi della tua età della pandemia che sta attraversando il mondo?”, “Quali sono le tue emozioni nel vivere questa situazione?”, “Ti sentiresti di esprimere il tuo pensiero attraverso un testo poetico, un elaborato artistico, una narrazione?”.



Le risposte fornite dai 1200 partecipanti, “Oltre il coronavirus”, hanno rivelato “il diritto di sperare”. Gli elaborati, inviati in formato digitale ai rispettivi docenti di religione cattolica entro il 15 maggio scorso, hanno impegnato non poco la Giuria – formata dal prof. Rocco Solomita, direttore dell’Ufficio Scuola; da mons. Carmine Ladogana, parroco della chiesa di Sant’Antonio da Padova in Cerignola; dal prof. Luigi Mastroserio; dall’arch. Lele Defilippis; dalla prof.ssa Annarita Diconza – chiamata ad esprimersi sulle molteplici modalità espressive estrinsecate dagli studenti.

Oggi, venerdì, 5 giugno 2020, con inizio alle ore 11, alla presenza del vescovo Luigi Renna, nella chiesa di San Domenico a Cerignola, nel pieno rispetto delle regole previste dal distanziamento fisico, si è svolta la cerimonia di premiazione, durante la quale, con la partecipazione degli studenti accompagnati dai rispettivi genitori e docenti, ai premiati è stato consegnato un buono per l’acquisto di libri, a tutti un attestato di partecipazione:

“Menzioni Speciali” per:

– Ciafardoni Sara – Istituto “Righi” (Cerignola)

– Bocuzzi Domenico – Istituto “Righi” (Cerignola)

– Dassisti Francesca – Liceo Classico (Cerignola)

Per la Sezione “Grafica”

Premio per le Scuole Secondarie di I e II grado

1° Catalano Francesca – Liceo Artistico (Cerignola)

2° ex aequo – Colia Marilisa – Liceo Classico “Olivetti” (Orta Nova)

2° ex aequo – Puglielli Angela Maria – Liceo Classico “Olivetti” (Orta Nova)

3° Kasa Alessandro – Scuola Media Ist. Comprensivo (Carapelle)

Per la Sezione “Narrazione e Poesia”

Premio per le Scuole Secondarie di I grado

1° Manfrini Rossana – Ist. “Pavoncelli” (Cerignola)

2° Giancaspro Davide – Ist. “Pavoncelli” (Cerignola)

3° Di Meo Danilo – Ist. Comprensivo “Pertini” (Orta Nova)

Premio per le Scuole Secondarie di II grado

1° Di Tonno M. Francesca – Liceo Artistico (Cerignola)

2° Caliandro Marella – Liceo Classico (Cerignola)

3° Schiavulli Christian – Liceo Scientifico (Cerignola)

L’iniziativa e la partecipazione hanno evidenziato negli organizzatori la positività del coinvolgimento degli studenti, protagonisti di una vivace e concreta libertà di espressione, apprezzata nelle sue diverse e variegate manifestazioni.

Comunicato Stampa

Diocesi Cerignola – Ascoli Satriano