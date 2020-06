Sono in dirittura d’arrivo i lavori di costruzione del Centro Polivalente per diversamente abili di Stornarella. La struttura, finanziata dalla Regione Puglia per oltre 600.000 euro, diventerà il riferimento locale per i servizi alla disabilità.



Il centro semi residenziale si trova su via De Chirico, nei pressi delle villa comunale e potrà accogliere 45 utenti da 6 a 64 anni che avranno a disposizione sale attrezzate per svolgere attività indirizzate a migliorare l’autonomia personale, la socializzazione ma anche attività espressive, psicomotorie, ludiche, culturali e di organizzazioni di vacanze invernali ed estive.

Le immagini della nuova struttura sono state pubblicate in anteprima dal sindaco, Massimo Colia, che ha mostrato alcuni ambienti e ha denunciato già il primo furto, ancora prima dell’apertura. “Si, ci siamo quasi”- scrive il primo cittadino su Facebook – “ma c’è sempre qualche balordo di turno a farti, come si suol dire, disturbare lo stomaco”. Il sindaco, infatti, ha mostrato le foto di un’aiuola dalla quale sono state rubate delle piante.