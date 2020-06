Il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, ha annunciato l’avvio dei lavori di riqualificazione della villa comunale che, una volta terminati, consentiranno ai cittadini di tornare ad utilizzare il polmone verde ortese.

“Come già annunciato poco tempo fa, sono partiti ufficialmente i lavori presso la villa comunale” – scrive il primo cittadino. “Lavori che erano previsti per la primavera ma che a causa della diffusione della pandemia sono stati posticipati in queste settimane”.



“Con gli stessi – continua Lasorsa – si arriverà a dotare la villa di nuova illuminazione con l’inserimento di circa 70 pali luce (illuminazione a led); e di 20 videocamere di sorveglianza per garantire maggiore sicurezza. Tutto questo proprio per evitare che nuovi atti vandalici possano verificarsi. I lavori si protrarranno per circa un mese. Dopodiché, finalmente, la villa potrà essere consegnata in piena e totale sicurezza”.