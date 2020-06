Negli ultimi giorni i cittadini residenti nei Comuni dei Cinque Reali Siti, per i quali era in programma la visita per l’accertamento dello stato di invalidità, stanno ricevendo le convocazioni presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di Cerignola piuttosto che presso la sede storica della Commissione sita nel Poliambulatorio di Corso Umberto I a Orta Nova. Secondo quanto si apprende, pare che la scelta di spostare le visite a Cerignola sia stata dettata dalla mancanza dei requisiti minimi previsti anti-Covid presso la sede del Poliambulatorio a Orta Nova.

Sul punto è intervenuto il consigliere di minoranza, Antonio Di Carlo, che ha presentato un’interrogazione con risposta scritta al sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa. “Appare evidente – scrive Di Carlo – che tale incresciosa situazione penalizzerà pesantemente i bambini e gli anziani che dovranno spostarsi fuori da Orta Nova per vedersi riconoscere un diritto primario, quello della salute, sancito dalla nostra costituzione”.

“Ma oltre a tale disservizio” – continua Di Carlo, “la nostra grande preoccupazione sta nel fatto che, se i locali del Poliambulatorio di Orta Nova non risultino verosimilmente idonei allo svolgimento delle normali attività ambulatoriali, in un prossimo futuro possa determinarsi il ridimensionamento della struttura sanitaria con la perdita di ambulatori specialistici”.

Su tutto questo è stato chiesto un chiarimento al Sindaco e all’Amministrazione comunale di Orta Nova. E’ stato chiesto, inoltre, se tra gli immobili di proprietà o in uso del Comune ci siano locali da concedere a titolo gratuito, ed a tempo, per lo svolgimento di tale primaria importanza, tenendo conto che i lavori della Commissione medica si svolgono solo il lunedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19.