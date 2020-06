Il consigliere comunale di minoranza, Pasquale D’Assisi, ha sollevato la questione relativa al maxi bando per l’installazione di tre autovelox e quattro pannelli a messaggio variabile a Stornara o nel territorio di competenza. Il giovane consigliere ha posto l’attenzione sui costi spropositati dell’intera operazione (circa 3,4 milioni di euro) che, a suo dire, difficilmente potranno risultare sostenibili per le casse del Comune, anche al netto delle annose questioni che riguardano Stornara.



Il tema della sostenibilità va commisurato soprattutto alla capacità che il servizio possa autorifinanziarsi negli anni a venire. Anche su questo sono state presentate delle perplessità. “Stando ai dati esposti nel capitolato speciale d’appalto” – afferma D’Assisi – “il comando di Polizia Locale ha elevato nell’ultimo trienni la media di 1500 verbali all’anno per violazioni dei limiti di velocità, incassando ogni anno il 50% degli stessi (circa 750). Un successone! Riusciremo a fare 700.000 euro di verbali tali da ripagare la spesa a cui ci stiamo esponendo?” – chiede il consigliere D’Assisi.

Poi ci sono le criticità rilevate sulle scelta di installare quattro pannelli a messaggio variabile, finalizzati ad informare i cittadini, i quali costeranno circa 345.000 euro. Su questo è stato fatto rilevare il tema dell’utilità e dell’opportunità, in un momento storico in cui il Comune ha dovuto far fronte a diverse questioni e riconoscimenti di grandi debiti derivanti da annose vertenze amministrative.

“L’appalto è finanziato con mezzi propri del bilancio comunale” – sottolinea D’Assisi – “non sarebbe stato più opportuno spendere i soldi delle profumate tasse che tutti noi paghiamo per offrire e migliorare i servizi anziché continuare a tartassare i cittadini? Con 700.000 euro all’anno si potrebbero fare molte cose. Magari quelle per cui attendiamo i finanziamenti da secoli. Ancora, se abbiamo tutte queste risorse a disposizione – conclude il consigliere comunale – perché non pensiamo di ridurre gradualmente le aliquote delle imposte?”.