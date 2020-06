Un ordigno è stato fatto esplodere in pieno giorno ad Orta Nova, sotto ad un’auto che era parcheggiata in strada. L’esplosione è avvenuta attorno alle ore 13, in Via Fratelli Rosselli, in una zona residenziale nei pressi delle case popolari.

La deflagrazione ha sventrato una Lancia Musa grigia di proprietà di un radiotecnico già destinatario di un atto incendiario negli scorsi mesi. Per fortuna non si registrano feriti, ma l’esplosione ha spaventato l’intero quartiere. Sul posto sono giunti i Carabinieri per raccogliere elementi utili su quest’ultimo atto intimidatorio.