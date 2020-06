In occasione della messa per le celebrazioni del Santo Patrono di Orta Nova, Sant’Antonio Da Padova, nell’osservanza delle raccomandazioni anticontagio, è stato adottato uno stringente piano di sicurezza a cura della parrocchia BVM dell’Addolorata, del Comune di Orta Nova, della Misericordia di Orta Nova e Gadit come enti di protezione civile, addetti al servizio d’ordine della celebrazione.

A partire dalle ore 18, nell’area antistante alla chiesa madre (Corso Aldo Moro, dove si terrà la santa messa all’aperto), sarà in vigore un contingentamento degli ingressi che consentirà il superamento dei varchi a pochi fedeli, muniti di mascherina. I posti a sedere saranno opportunamente distanziati per consentire lo svolgimento in piena sicurezza.



In virtù di queste limitazioni si consiglia la visione della celebrazione su BLOG TV di Luca Caporale, con modalità che saranno opportunamente pubblicizzate dalla parrocchia. Si raccomanda, altresì, di non accalcarsi sui varchi perché i volontari hanno avuto disposizione di allontanare eventuali assembramenti, una volta occupati i posti a sedere previsti. Auspichiamo un clima di collaborazione e di preghiera per onorare il nostro Santo Patrono.

Comunicato Stampa

Misericordia Orta Nova