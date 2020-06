Quattro maestre della scuola per l’infanzia di Carapelle sono indagate per violenza su minori. A rivelarlo è lo Stato Quotidiano in un articolo a firma di Daniela Iannuzzi. Secondo quanto si apprende i fatti risalirebbero ad un periodo compreso tra l’ottobre del 2018 e l’aprile del 2019.



La denuncia di alcuni genitori è giunta alla Procura della Repubblica che ora dovrà fare luce sull’operato di queste quattro educatrici. I reati contestati sarebbero, nello specifico, dei maltrattamenti nei confronti dei bambini ospiti della struttura con perpetrate offese alla loro dignità di persone.



Ad oggi risulterebbe giunta a compimento la fase preliminare ed istruttoria delle indagini che ora proseguiranno fino alla sentenza di primo grado, attesa nei prossimi mesi.