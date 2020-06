Nella scorsa seduta del Consiglio Comunale di Roseto Valfortore, che ha avuto come oggetto “Emergenza Epidemiologica da Covid-19 – Coronavirus. Misure Comunali di sostegno economico per le attività commerciali ed artigianali”, la Giunta del sindaco Lucilla Parisi ha deliberato un importante stanziamento di fondi.

In particolare, a seguito dell’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, l’amministrazione comunale ha deciso di concedere un contributo economico a scaglioni per attività quali quelle degli operatori turistici, commerciali, di cura alla persona dell’importo di €. 1.000,00; e in favore di imprese edili, idrauliche, elettriche, fabbri per un importo di € 500,00.



I contributi saranno elargiti in favore di coloro che svolgono, in via prioritaria, un’attività commerciale o artigianale e che abbiano

subito la sospensione obbligatoria delle rispettive attività sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione.

“Il 2020 è un anno che ci metterà tutti alla prova e che sicuramente ricorderemo nel tempo, stiamo vivendo una nuova dimensione in cui tutti stiamo cercando di adattarci” – afferma il sindaco Lucilla Parisi. “Il sindaco e gli amministratori comunali vogliono esprimere la loro solidarietà e vicinanza […] Possa questo piccolo contributo essere da stimolo per una grande ripartenza”.