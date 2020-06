Un proverbio dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. E se dietro un grande scrittore ci fosse un grandissimo sacerdote? Tolkien, uno dei più celebri autori del Novecento (basti pensare al successo planetario de Il Signore degli Anelli), ha avuto una vita segnata da una grande tragedia: prima il padre e poi la madre, muoiono quando è ancora un bambino. Per volontà di sua madre, diventa tutore del piccolo Ronald un sacerdote cattolico inglese di origine spagnola, che gli permetterà di continuare gli studi fino all’università di Oxford: il suo nome è Francis Morgan. Ferràndez Bru ci restituisce, in questa biografia, la figura di Morgan, raccontando una saga familiare degna di un racconto Hobbit, con un intreccio che ha dell’incredibile. Morgan ha avuto antenati illustri tra cui scrittori che hanno fatto la storia ed è stato segretario di uno dei più influenti teologi del suo tempo, il cardinale e oggi santo John Henry Newman. Una vita straordinaria, quella di Morgan, che ha influito molto su Tolkien e sulla sua opera. Il libro racconta la sua storia in maniera essenziale, a tratti un po’ macchinosa, ma è una lettura imprescindibile per gli appassionati di Tolkien.

Se fosse cibo:

In memoria degli antenati di Morgan: un bicchiere di Sherry accompagnato dalle tapas.

Racchiuso in una frase:

L’aiuto che Mabel [la madre di Tolkien] ricevette dall’Oratorio, specialmente da parte di padre Morgan, le cui visite in Oliver Road divennero presto abituali, risultò fondamentale per molti aspetti. Là finalmente trovò un luogo in cui sentirsi accolta dopo essere stata messa da parte praticamente da tutti i parenti. Ci sono vari motivi che potrebbero spiegare la sintonia che si instaurò tra loro. Certamente uno dei più importanti era dato dal fatto che padre Morgan, che curiosamente aveva la stessa età del defunto Arthur Tolkien, nutriva un grande affetto per i bambini e l’immagine dei giovani Tolkien nella difficile situazione in cui vivevano, a causa delle divergenze religiose, dovette colpirlo profondamente. (p. 176)

Edizione Utilizzata:

José Manuel FERRANDEZ BRU, J.R.R. Tolkien e Francis Morgan. Una saga familiare, Terra Santa, Milano 2018

