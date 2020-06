Tra timori e speranze inizia oggi ad Orta Nova la raccolta differenziata porta a porta. Mentre prosegue la consegna dei bidoncini per le varie categorie di rifiuto, i cittadini ortesi sono già chiamati ad esporre fuori dalle abitazioni secondo il calendario prestabilito. Il sindaco Domenico Lasorsa e l’assessore all’ambiente Mara Ghezza hanno fatto sapere che, fino a quando non sarà ultimata la consegna dei mastelli, non saranno tolti i bidoni stradali. L’amministrazione ha pensato ad un periodo di circa un mese per concludere il rodaggio e mettere a sistema la raccolta differenziata. Il servizio sarà svolto dalla TECNECO, la ditta alla quale è stato affidato in via temporanea il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti dopo il fallimento della SIA.



COME FUNZIONA? In questi giorni sono stati consegnati alle famiglie due mastelli, uno di colore marrone e uno di colore blu. A questi si aggiungono dei kit di buste (dal colore giallo, verde e grigio) e il materiale informativo, con il calendario per l’esposizione dei rifiuti. Coloro che hanno ricevuto i mastelli nei mesi precedenti dovranno utilizzare solo quelli di colore marrone e blu e mettere da parte quello verde che, secondo le disposizioni attuali, non serve più. Nel bidoncino marrone va conferito il rifiuto organico e umido, nel bidoncino blu la carta ed il cartone, mentre nella busta gialla la plastica. La busta verde è biodegradabile e servirà a contenere l’organico all’interno del mastello marrone.

INGOMBRANTI ED ISOLE ECOLOGICHE. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti bisogna chiamare il centro comunale di raccolta al numero 340 – 6126125 per prenotare il ritiro presso il proprio domicilio, con un massimo di due pezzi per volta da smaltire. Il vetro, invece, va conferito presso le campane verdi stradali che rimarranno per il paese, così come le campane per il conferimento degli abiti usati. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi (come pile, farmaci scaduti, pannolini, bombolette spray ecc.) questi andranno conferiti presso le isole ecologiche informatizzate che saranno collocate in quattro punti del paese: in Via Gronchi, in Via Sandro Pertini, Via Guerrieri e Via Rodari. A queste isole si potrà accedere essendo muniti di tessera sanitaria e seguendo le istruzioni che saranno indicate sul posto.

IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA. Per organizzare la raccolta differenziata la città di Orta Nova è stata divisa in due zone (zona A e zona B), seguendo una linea immaginaria che congiunge Corso Aldo Moro e Viale Ferrovia. Ogni giorno dovrà essere esposto all’esterno delle abitazioni o dei cortili, un solo bidoncino, quello indicato dal calendario, dalle ore 6.00 alle 7.30 del mattino. Per il momento questa modalità riguarda solo le abitazioni, mentre i locali commerciali dovranno attendere ulteriori aggiornamenti e per il momento conferire presso i bidoni stradali.



LE SANZIONI. Su ogni mastello c’è un numero identificativo che riconduce al contribuente TARI residente nel Comune di Orta Nova, in modo che chi non seguirà il calendario sarà facilmente identificato. Nessun operatore ecologico è autorizzato ad entrare dentro le abitazioni, ragion per cui i rifiuti devono essere esposti su suolo pubblico, in modo da consentire le operazioni di raccolta. Per coloro che non osserveranno le disposizioni, la Polizia Locale del Comune di Orta Nova avrà il compito di fare le multe.

I COMMENTI. “All’inizio sicuramente sarà dura abituarci a questi cambiamenti” – commenta l’assessore all’ambiente, Mara Ghezza – “ma piano piano ne avremo giovamento, ad esempio attraverso degli sgravi sulla TARI. Nel primo periodo ci sarà comprensione, ma dopo il tempo di prova dovremmo essere capaci di essere autonomi. Sono convinta che ce la faremo” – conclude il vicesindaco.

