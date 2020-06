Nella giornata del 20 giugno u.s., Agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa, nel corso di specifici controlli nelle zone della cosiddetta “movida”, ove insistono numerosi locali e circoli privati, che richiamano un gran numero di persone, procedevano al controllo del circolo privato, sito in questa Via Arpi, poiché già da appostamenti effettuati nei giorni precedenti, si aveva modo di notare come il locale, benché ufficialmente fosse un circolo privato, era frequentato da un gran numero di avventori i quali acquistavano bevande alcoliche presso il locale suddetto.

Nel corso del controllo si accertava che il circolo predetto aveva trasformato la propria attività da circolo privato, autorizzato solo alla somministrazione in favore dei propri soci, a vero e proprio esercizio pubblico aperto ad un numero indiscriminato di avventori.

Si accertava infatti che alcune persone, sentite dagli Agenti operanti, confermavano di aver appena acquistato da bere presso il locale in oggetto e di non aver mai saputo che fosse un circolo privato, avendolo sempre creduto un locale pubblico; ulteriore prova che il locale non fosse circolo privato era data dalla circostanza, vietata agli stessi, che la porta d’ingresso fosse sempre aperta; l’attività pubblicizzata, la presenza di cartelli relativi al divieto di alcool ai minori, il bancone bar e l’arredamento ben visibile dall’esterno.

Avuta quindi la certezza della violazione commessa, gli Agenti procedevano a contestare alla titolare dell’attività la sanzione amm.va di 5.000 euro per la violazione della normativa sui circoli privati e quella della Legge sul commercio della Regione Puglia che commina l’ ammenda da 2.500 a 15.000 euro per la trasformazione di attività da circolo privato a pubblico esercizio senza autorizzazione.

La Divisione di Polizia Amministrativa a seguito di quanto accertato avvierà la proposta al Comune di Foggia per la revoca dell’autorizzazione quale circolo privato e la cessazione immediata dell’attività di pubblico esercizio senza autorizzazione. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto della legalità e delle norme in materia di circoli privati e pubblici esercizi.

Comunicato Stampa

Questura di Foggia