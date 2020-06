Diffondiamo integralmente il comunicato stampa a firma del gruppo di minoranza dell’ Orta Nova Mi Piace in merito ai tempi dell’emissione e del rinnovo della Carta d’identità elettronica.

Da anni il Comune di Orta Nova detiene un “triste” record a livello provinciale, quello relativo ai tempi di consegna della CIE (Carta d’identità elettronica). Infatti, per concludere la pratica dell’emissione del nuovo documento identificativo, a seguito della scadenza dello stesso e/o dello smarrimento, tanti cittadini impiegano dai tre ai quattro mesi, dovendo attendere il proprio turno a causa di una lunga lista di attesa. Accade ciò anche a tante persone che hanno immediatamente bisogno del documento, per improrogabili cause lavorative, per lo studio oppure per effettuare degli spostamenti fuori dalle frontiere nazionali. Tutto ciò chiaramente determina un disagio che da anni non trova una soluzione.

Questo sistema così farraginoso è causato dal fatto che all’interno dell’ufficio anagrafe del Comune di Orta Nova vi siano poche unità lavorative, alle quali sono demandate le pratiche di oltre 17.000 abitanti. Questa carenza di personale riguarda generalmente tutti gli uffici dell’Ente ma, come gruppo de L’Orta Nova Mi Piace, riteniamo che l’ufficio anagrafe sia quello che più necessita di un’implementazione, in quanto risulta essere un vero e proprio front office per i cittadini, dove ci si reca per svolgere le pratiche più comuni, tra cui appunto quella dell’emissione o del rinnovo della CIE.

Nonostante queste problematiche il cittadino si adopera per vie traverse per risolvere la questione. Infatti, alcuni cittadini di Orta Nova ci hanno comunicato che, per velocizzare i tempi di emissioni della carta, sono stati costretti a recarsi nei Comuni limitrofi a richiedere il documento, con tempi decisamente più celeri. Riteniamo, in ragione di ciò, che i cittadini di Orta Nova abbiano il diritto di farsi rilasciare il documento di identità dal proprio Comune di residenza, pertanto chiediamo al Sindaco (il quale a più riprese ha promesso una riorganizzazione dell’assetto amministrativo degli uffici comunali) di adoperarsi per risolvere questa annosa questione e garantire un diritto ai cittadini, oltre a consentire ai dipendenti di avere carichi di lavoro più gestibili, nelle more delle proprie funzioni.

Comunicato Stampa

Orta Nova Mi Piace