📣 LE VOSTRE SEGNALAZIONI

"Purtroppo la nostra sanità, già largamente privatizzata, con l'arrivo del Covid ha ancor di più lasciato libero arbitrìo alle visite private degli specialisti dirigenti medici del nosocomio foggiano. Non è possibile, il rifiuto di visite post operatorie incitando il paziente al controllo solo ed esclusivamente attraverso il pagamento della profumata parcella del dirigente medico di turno. Non è normale. Non è umano. Quindi se non si ha il covid, non si ha il diritto alla pubblica sanità? Dopo aver subito un intervento, ed esser stato dimesso, la lettera parla chiaro, controllo a 30 giorni.... IN OSPEDALE e non dove vi fa più comodo ... (PRIVATAMENTE CON UNA PARCELLA CHE PARTE DAI 150 EURO).... Spero che queste affermazioni fermino il "lurido" gioco che si sta compiendo! La salute è un diritto con tanto di art della COSTITUZIONE ITALIANA! Sempre se valore ne ha ancora...".



