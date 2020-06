Carlos Ruiz Zafón è stato un apprezzato scrittore e sceneggiatore. Originario di Barcellona, ha catturato i lettori di tutto il mondo con romanzi come “L’ombra del vento” e “Il gioco dell’angelo”. Pochi sanno, però, che la sua carriera è iniziata scrivendo libri per ragazzi. “Le luci di settembre” è la terza opera di questa serie. Scritto nel 1995 e rivisto e ripubblicato nel 2008, questo libro è ambientato in Normandia. La storia parte da una famiglia parigina che si trasferisce nel nord della Francia per motivi di lavoro. Un faro, una villa stravagante e un mistero da svelare sono gli elementi che coinvolgeranno Simone, neo-vedova che deve prendersi cura dei due figli Irene e Dorian. Insieme alla logorroica Hannah, al giovane marinaio Ismael e all’eccentrico Lazarus, la vicenda si dispiega tra colpi di scena e omicidi, in pagine che spaziano dal thriller all’horror. Un romanzo per ragazzi ma adatto anche agli adulti, come dichiarato dall’autore nella Prefazione. Non mancano i libri (e le biblioteche), “personaggi” secondari del racconto e tratto distintivo nelle opere dell’autore barcelloneta. Un libro piacevole, consigliato ai lettori dai 15 ai 100 anni di età.

Se fosse cibo:

Vista l’ambientazione, direi cozze al sidro, piatto tipico della Normandia.

Racchiuso in una frase:

Quando Irene terminò l’ultima pagina del diario, l’alba aveva steso un tappeto di color rame sul mare. Per un istante pensò di non aver mai saputo tante cose di qualcuno. Nessuno, neppure sua madre, le aveva mai rivelato tutti i segreti della propria anima con la sincerità con cui il diario denudava i pensieri di quella donna che, paradossalmente, le era sconosciuta. Una donna morta anni prima che lei nascesse. (pp. 100-101)

Edizione Utilizzata:

Carlos RUIZ ZAFÒN, Le luci di settembre, Mondadori, Milano 2011

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in tutte le librerie, sui siti dei maggiori e-commerce italiani, sia in versione ebook che cartacea (ibs.it, mondadoristore.it, unilibro.it) e nelle bancarelle online dell’usato come comprovendolibri.it e abebooks.it.