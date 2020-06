Torna l’incubo dei roghi in provincia di Foggia. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello che ha interessato nella giornata di domenica 28 giugno il bosco Serpente ai piedi del Comune di Ascoli Satriano, nei pressi del Campo Sportivo e del Parco Archeologico dei Dauni.

L’incendio è stato subito circoscritto grazie all’intervento della squadra boschiva dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, dei volontari dell’associazione Grifoni di Ascoli Satriano e dei Carabinieri Forestali. A rendere più difficili le operazioni di spegnimento dell’incendio è stata la presenza di numerosi focolai, circostanza questa che – come ha sottolineato il sindaco Vincenzo Sarcone – fa propendere verso una matrice dolosa.

“Esprimo profonda indignazione per questo atto criminale posto in essere da persone senza scrupoli” – ha affermato il sindaco del Comune dei Grifoni. “Non è escluso che il Comune decida di prevedere una taglia per individuare i responsabili. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per limitare i danni dell’incendio e invito i miei concittadini a segnalare eventuali piromani in azione sul territorio comunale”.