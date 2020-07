Alle ore 12 circa di oggi un incendio ha interessato un’abitazione in Via Papa Giovanni XXIII ad Orta Nova. Le fiamme si sono propagate da una casa al terzo piano, probabilmente dai fornelli della cucina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e prestare soccorso alla proprietaria di casa. Da chiarire ancora le cause dell’incendio.