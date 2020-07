La festa patronale di Ascoli Satriano si farà. Lo ha annunciato il sindaco, Vincenzo Sarcone, con un video nel quale ha annunciato alcune delle misure di sicurezza che saranno intraprese per consentire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni in onore di San Potito Martire. Dopo l’ultima ordinanza sottoscritta dal Governatore Michele Emiliano, infatti, sono state rese di nuovo possibili le feste patronali sul territorio pugliese, superata la fase del lungo lockdown da Covid-19 che aveva bloccato i festeggiamenti e al contempo messo in difficoltà un indotto molto specifico legato allo svolgimento degli stessi.

Per armonizzare e rendere più facilmente gestibili gli eventi che si presenteranno di qui ai prossimi mesi estivi, è prevista anche la formazione di una sorta di calendario provinciale delle feste. In questo si andrà ad inserire la celebrazione molto sentita nel Comune dei Grifoni che, nonostante tutto – come ha confermato il sindaco – quest’anno si farà nelle date canoniche del 18-19-20 agosto, date che vengono individuate per coloro che non possono assistere alle celebrazioni del 14 gennaio, quando ricade la memoria liturgica del santo.

“Verranno in ogni caso rispettate le prescrizioni contenute nella nuova ordinanza regionale, insieme alle misure ritenute auspicabili” – sottolinea il primo cittadino. “Verranno adottate idonee misure logistiche ed organizzative per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell’area e favorire il distanziamento sociale”.

Nell’ottica di garantire tutte queste norme saranno creati dei percorsi a senso unico per i pedoni e inoltre non è sicuro che l’area dei festeggiamenti possa essere piazza Papa Giovanni Paolo II. Ulteriori disposizioni saranno date alla pubblicazione del programma definitivo. “Se le norme non verranno rispettate – conclude Sarcone – mi riservo di annullare tutti gli eventi programmati”.