🔴 ATTACCHI INFORMATICI, OPERAZIONE DELLA POLIZIA POSTALE IN ITALIA E ROMANIA 🔴 MAXI OPERAZIONE ANTIMAFIA A TRINITAPOLI , 12 SOGGETTI IN CARCERE PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 🔴 BRASILE, BOLSONARO FA IL TEST: HA I SINTOMI DEL CORONAVIRUS 🔴