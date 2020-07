Arrivano 160 defibrillatori semiautomatici per proteggere il cuore dei pugliesi. Oggi sono stati consegnati i primi 33 che che la Giunta Regionale ha destinato ai comuni pugliesi più piccoli. Tra questi ci sono anche i Comuni di Stornarella e Ordona.



Negli scorsi mesi, pur con le difficoltà legate all’emergenza sanitaria del Coronavirus, AReSS Puglia ha avviato le interlocuzioni formali con i comuni aventi diritto per l’assegnazione e l’addestramento all’uso dei dispositivi per la cardioprotezione territoriale che possono risultare fondamentali nel momento in cui si venisse a verificare un infarto.



Oggi c’è stata la cerimonia di consegna delle prime unità, alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, del vicepresidente Anci Puglia Francesco Crudele, dell’Assessore Regionale alle politiche giovanili e allo sport Raffaele Piemontese, e del DG AReSS Puglia Giovanni Gorgoni. Tra gli amministratori presenti vi erano, in rappresentanza del Comune di Stornarella, Massimo Colia e in rappresentanza del Comune di Ordona, il vicesindaco Leonardo De Luca. Colia – intervistato dal Megafono – ha affermato che la sua amministrazione comunale si attiverà per installare il defibrillatore in un “corner” pubblico attivo h24 in Piazza Umberto I.