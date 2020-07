Si è tenuto il 5 luglio scorso a Rocchetta Sant’Antonio, un incontro territoriale degli attivisti pentastellati dei Monti Dauni, alla presenza degli onorevoli Giorgio Lovecchio, e Gisella Naturale, dell’eurodeputato Mario Furore e della consigliera regionale Rosa Barone.

Al centro del confronto le opportune politiche per la Capitanata e i Monti Dauni. È emerso che, viste le misure europee, la possibilità di svoltare per le aree interne risiede in continue e opportune progettualità turistiche, enogastromiche e infrastrutturali per i comuni dell’obiettivo 1.



Agli eletti 5 stelle sono state poste alcune tematiche importanti che vanno dalla richiesta di una norma europea che tuteli i piccoli comuni dalle lobby delle società eoliche che non vogliono riconoscere i dovuti ristori ai comuni, ad una maggiore attenzione per le carenti infrastrutture dei Monti Dauni.

È emerso che senza una connessione di progettualità condivise tra comuni, regioni e governo nazionale, poche saranno le risposte che potranno essere date a questi territori, che devono ritrovare una nuova centralità ripartendo dalle municipalità, rimettendo al centro la Politica e gli interessi dei Cittadini. Soddisfazione è stata espressa da Luigi Ruberto, attivista e promotore della serata.

Comunicato Stampa

Luigi Ruberto