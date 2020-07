E’ prevista per oggi la partenza dei lavori straordinari di pulizia del torrente Carapelle e del canale Ponte Rotto. Un intervento fondamentale per la sicurezza del territorio, per la prevenzione di rischi idrogeologici e per il rispetto dell’ambiente, in una zona che mostrava evidenti criticità legate all’inquinamento e alla discarica abusiva di rifiuti.

“Le somme impegnate – fanno sapere Comune di Ordona – sono il risultato della buona amministrazione che ha saputo ottenere un finanziamento regionale senza gravare sul bilancio comunale. Chiediamo a voi cittadini, al fine di intervenire in maniera mirata, di segnalare altre eventuali zone/aree limitrofe da ripulire, oltre a quelle già individuate”.