Sta attirando l’attenzione di numerose testate giornalistiche l’iniziativa ecologica in corso di svolgimento presso il bosco di Faeto, una delle aree verdi più belle dei Monti Dauni. Qui i giovani della parrocchia, animati dal sacerdote Don Antonio Valentino, stanno dando vita a delle giornate ecologiche durante le quali vengono ripulite alcune aree del borgo tra cui il suo splendido bosco.



Al termine delle giornate i ragazzi mostrano con orgoglio i sacchi colmi di immondizia che sono stati sottratti all’abbandono nel bosco. A corredo di questa bella iniziativa il parroco ha lanciato una vera e propria challenge. La sfida consiste nel raccogliere un maggior numero di mozziconi di sigaretta ed inserirli all’interno di una brocca posta all’ingresso della chiesa del SS. Salvatore. Ogni 50 mozziconi di sigaretta si riceve in cambio una bibita in lattina per rinfrescarsi dalla calura estiva.

L’obiettivo di queste iniziative è quello di sensibilizzare le nuove generazioni al senso civico e alla cura dell’ambiente. “Di solito si pensa che, dopo aver abbandonato una busta nel bosco, probabilmente passino i folletti a raccoglierla, ma non è così” – dichiara il parroco Don Antonio Valentino. “Bisogna rimettere al centro l’uomo che si adoperi affinché chi viene dopo possa godere delle stesse bellezze che la natura ci ha donato”.