Nelle ultime ore si era diffusa la notizia di un caso di Coronavirus a Orsara di Puglia. L’indiscrezione è circolata sulla stampa dopo che il quotidiano bollettino regionale aveva inserito il Comune dei Monti Dauni tra quelli di colore “giallo” ovvero tra quelli che contano da 1 a 5 casi. La notizia però è stata prontamente smentita dal sindaco Tommaso Lecce.

“Non c’è nessun nuovo caso di contagio da Covid-19 a Orsara di Puglia. Le notizie, apparse in queste ore, che riferiscono di un caso a Orsara di Puglia non corrispondono alla realtà dei fatti” – dichiara in una nota il primo cittadino. “Dall’Asl Fg ci hanno confermato che non c’è nessun caso di contagio da Covid-19 sul territorio comunale di Orsara di Puglia”.