Il piccolo “Greta Thunberg” di Stornarella si è inventato un’altra delle sue per sensibilizzare alla cura dell’ambiente. Potito Ruggiero, il giovanissimo attivista “green” che manifestò in solitaria nel suo paese in uno dei primi “fridays for future” ha lanciato una nuova iniziativa, con un post su Instagram.

“Se un film vuoi guardare, tre oggetti in plastica mi devi portare”. L’immagine postata raffigura il piccolo Potito in compagnia di alcuni amichetti che hanno accolto con favore il suo messaggio. Un bel esempio per i più grandi, su un tema che sembra essere stato messo di nuovo in secondo piano dopo l’emergenza sanitaria.

Negli ultimi giorni il piccolo ambientalista di Stornarella ha presenziato all’inaugurazione del muro della solidarietà a Foggia, dove ha avuto modo di spiegare anche la sua ultima iniziativa. Un gesto simbolico che Potito presenta come un normalissimo modo di stare insieme ai suoi amici ottenendo qualcosa di importante. Infatti, a fine serata, il “ricavato” è un sacco di spazzatura che viene smaltito e sottratto all’abbandono.