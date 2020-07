Il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, è intervenuto per esprimere il suo cordoglio e quello di tutta la comunità carapellese per la perdita della giovane concittadina coinvolta nell’incidente stradale sulla SP110 alle porte di Ordona.

“L’ennesimo drammatico incidente ha portato via alla nostra comunità una bimba di otto anni, nel fiore della vita” – afferma il primo cittadino. “Gli altri coinvolti stanno lottando in ospedale. Un’altra giovane vittima, un altro grande dolore. Tutta l’amministrazione comunale di Carapelle si stringe intorno alle famiglie coinvolte e prega affinché questo tragico bilancio non subisca ulteriori e drammatiche variazioni”.

Il sindaco ha anche annullato la manifestazione prevista nell’ambito del programma di Periferie al Centro. “Per domenica era prevista una rappresentazione teatrale in piazza, che francamente non ci sentiamo di mandare in scena” – sottolinea Di Michele. “È un momento di lutto e di riflessione e sappiamo che la nostra comunità è sempre unita in queste occasioni. Vi invitiamo ad essere vicini nella preghiera alle famiglie coinvolte”.