Internet e i social sono diventati anche un modo per diffondere le proprie idee e i propri sogni, alla ricerca di qualcuno che possa aiutarci a realizzarli. E’ proprio grazie ai social che ho scoperto il progetto di Marco Mogetta: romano, sceneggiatore, blogger e libraio, aveva il sogno di pubblicare un romanzo. Gli è venuta in aiuto Bookabook, una casa editrice milanese che, prima della pubblicazione, chiede agli utenti di pre acquistare il libro attraverso una raccolta fondi, meglio nota – all’inglese – come “crowdfunding”. Così è venuto alla luce “Il segreto dei Dioscuri”: un racconto che mescola archeologia, storia, avventura e un pizzico di fantasy. L’opera prima di Mogetta racconta di due giovani ricercatori italiani, Santoro e Miss Misci, che si imbattono in un manoscritto misterioso e, decifrandolo con l’aiuto di un computer e grazie al supporto del tombarolo Valdifiori, partono alla ricerca di un antico mausoleo. Un romanzo scorrevole, colmo di rimandi letterari e pop che, anche grazie la “partecipazione straordinaria” di personaggi storici come Porsenna, Tito Livio e Boccaccio, appassiona il lettore fino alla fine. A mio avviso, alcuni passaggi narrativi risultano un po’ forzati e la caratterizzazione dei personaggi a tratti appare quasi caricaturale. Questo romanzo, in ogni caso, che collocherei quasi tra Marcello Simoni e Valerio Massimo Manfredi, è un’ottima lettura estiva. Sono curioso: chissà se ci sarà un seguito!?

Se fosse cibo:

La storia inizia con un tagliere di formaggi col miele di acacia e due crostini al ciauscolo, innaffiati da un bicchiere di lacrima di Morro d’Alba: il meglio per accompagnare la lettura del romanzo.

Racchiuso in una frase:

[un mio amico] Voleva scoprire se fosse vero che leggendo si vivano più vite. Ebbene questo amico, scandagliando il cervello di due persone intente a leggere, ha scoperto che mentre leggiamo di un personaggio che mangia, che ne so, una fetta di melone, non ne sentiamo il gusto in bocca, ma ne rielaboriamo il ricordo. Così, vivendo esperienze come quella, si finiscono effettivamente per vivere più vite. (pp. 120-121)

Edizione Utilizzata:

Marco MOGETTA, Il segreto dei Dioscuri, Bookabook, Milano 2020

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in tutte le librerie, sui siti dei maggiori e-commerce italiani (ibs.it, mondadoristore.it, unilibro.it) e in versione ebook sul sito bookabook.it.