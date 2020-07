Nasce “Azzurro Donna” a Stornarella, un’associazione politico-culturale sorta in seno a Forza Italia che si occuperà di rappresentare e promuovere i diritti delle donne e le politiche di parità di genere. Questa nuova aggregazione nel Comune dei Reali Siti è stata presentata con un video dal coordinatore cittadino di Forza Italia Stornarella, Valerio De Angelis, e da Francesco Battaglino, componente del direttivo provinciale di Forza Italia. A spiegare le finalità di “Azzurro Donna” anche Vincenza Speranza, coordinatrice del nuovo movimento tutto al femminile di Stornarella.



All’atto della presentazione, gli intervenuti hanno ringraziato Giandiego Gatta, candidato consigliere regionale per Forza Italia, e Raffaele Di Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia. “Insieme saremo protagonisti nella politica” – ha afferma Battaglino, durante la video presentazione. “Anche attraverso ‘Azzurro Donna’ e l’impegno della dottoressa Speranza, Stornarella dovrà essere protagonista e il suo protagonismo dovrà andare al di là dei confini cittadini, facendo sentire la propria voce anche in Regione”.

Azzurro Donna è un’associazione che si propone di promuovere le politiche di parità di genere all’interno e all’esterno delle istituzioni. Lo ha spiegato, nel suo intervento, la nuova coordinatrice locale di Stornarella. “Insieme alla mia squadra abbiamo deciso di costituire questa associazione anche a Stornarella” – sottolinea Vincenza Speranza. “La nostra idea è quella di migliorare la condizione femminile all’interno del contesto in cui viviamo, dando un aiuto concreto alle donne, alle mamme e alle lavoratrici”. In conclusione un’anticipazione dei quelle che saranno le prime iniziative promosse. “Inizieremo organizzando una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, infatti la nostra idea è proprio quella di coinvolgere le donne per capire quali sono le problematiche che affrontano quotidianamente”.