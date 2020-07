Nelle ultime settimane ad Orta Nova si sono intensificati i furti di auto, alcuni dei quali avvenuti anche in pieno giorno. La tecnica utilizzata lascia poco margine di intervento, con i ladri che riesco ad aprire le autovetture di ultima generazione con strumenti tecnologici e quindi senza forzare le serrature o rompere vetri.



Numerose sono state le denunce sporte alla locale caserma dei Carabinieri. Uno di questi furti è stato raccontato nelle scorse ore a Foggia Today e riguarda una coppia di coniugi con due figlie adolescenti, giunti ad Orta Nova dopo un lungo viaggio dalla Polonia. La famiglia all’indomani dell’arrivo nel Comune dei Cinque Reali Siti, dopo aver percorso oltre 1800km, non ha più trovato la propria Toyota Yaris colore argento che era parcheggiata in strada.

Dopo quest’ultimo furto, una parente dei coniugi polacchi ha affidato alla stampa il proprio sfogo, lanciando un appello: “Si trovano in difficoltà, la targa è polacca e l’auto è riconoscibile anche per via del colore. Vi preghiamo di darci una mano nel caso vi capitasse di vederla”. Ma, al di là di quest’ultimo caso, la problematica dei furti di auto sembra essere tornata in primo piano dopo la fine del lockdown.