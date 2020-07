Un violento incidente si è verificato ieri al cosiddetto “bivio della morte” sulla Ordona- Castelluccio dei Sauri (SP110). Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto, una Fiat Punto bianca, si sarebbe schiantata contro un camion, finendone schiacciata.



Purtroppo dopo lo schianto il conducente dell’auto ha perso la vita. Si tratta di Gabriele Campanella, giovane 20enne di Orta Nova. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Deliceto, i carabinieri e l’ambulanza che ha prestato soccorso accompagnando il ferito in ospedale.

La scuola frequentata dal giovane ortese deceduto, l’alberghiero di Melfi, ha diffuso un messaggio di cordoglio per ricordare Gabriele. “La comunità del Gasparrini è colpita da una terribile tragedia, da un gravissimo lutto per la prematura, assurda morte dell’ex alunno Gabriele Campanella” – si legge. “Convittore, diplomato lo scorso anno (indirizzo Sala e Vendita), Gabriele aveva il sorriso aperto della gentilezza e un cuore grande. Tanti sogni da realizzare. Un tragico incidente ha strappato la sua giovane vita in questo caldo giorno d’estate. E tutti abbiamo avuto davvero freddo”.