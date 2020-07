“Notti Magiche” è il titolo del cartellone estivo promosso dal Comune di Stornarella per l’estate 2020. La programmazione, diffusa negli scorsi giorni, contiene eventi culturali, musicali ed artistici che, nonostante le difficoltà e le restrizioni legate al momento ed il poco tempo a disposizione per l’organizzazione, è stata promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione ed alcuni esercenti locali.



Il programma è strutturato su venti date che si distribuiscono lungo i mesi di luglio e agosto. Terminata la programmazione degli eventi culturali del bando regionale “Periferie al centro”, partiranno diverse iniziative volte ad intrattenere l’estate stornarellese post covid. Dopo lo spettacolo dell’Harlem Blues Band previsto per il 31 agosto, torna l’ormai tradizionale appuntamento con “Stornarella Premia”, in Villa Comunale, il 1° agosto. La cerimonia è volta a gratificare gli studenti meritevoli delle scuole di vario ordine e grado e quest’anno vedrà la presenza del rettore dell’UNIFG, Pierpaolo Limone. A seguire è prevista anche la premiazione dei neodiciottenni e uno spettacolo su De Andrè – Musica e parole, domenica 2 agosto.

Nel mezzo della programmazione avranno luogo anche gli appuntamenti liturgici della festa patronale in onore di San Francesco Da Paola e della Madonna della Stella, ai quali seguirà un sobrio concerto bandistico. Da segnare sul calendario, tra i tanti appuntamenti di rilievo, vi è sopratutto la mostra d’arte collettiva di domenica 9 agosto, dal titolo “Art Stops Covid” a cura dell’associazione “Le vie dell’arte” in collaborazione con la cartolibreria “Fantasie” e Rosanna Vastola. E poi ancora molto altro con spettacoli di burattini, musica dal vivo, degustazioni di vini in villa comunale e open day di yoga (ndr. programma nel dettaglio in foto).

“Abbiamo collaborato a stendere questo programma veramente con celerità, con un occhio sempre attento alle normative ed alle restrizioni dovute al covid” – dichiarano a Il Megafono gli assessori Brigida Cifaldi e Arcangelo Colangiuolo, a nome di tutta l’amministrazione che ha collaborato alla stesura del programma. “L’idea è quella di ritornare a stare insieme, a rivivere gli spazi comuni, per un grande bisogno di ritorno alla quotidianità. Abbiamo avuto un occhio di riguardo nei confronti degli artisti stornarellesi e dei bimbi che sono stati quelli più colpiti dalla pandemia, privati dall’oggi al domani della possibilità di andare a scuola, frequentare gli amichetti, coltivare hobby e passioni. Per l’organizzazione degli eventi mi preme ringraziare il responsabile della polizia locale Vincenzo Lattarulo ed il Maresciallo dei Carabinieri Scalzulli che non hanno mai fatto mancare la loro collaborazione”.