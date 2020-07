Il sindaco di Stornara, Rocco Calamita, ha annunciato gli ospiti dell’edizione 2020 dello Stornara Festival Arte Spettacolo e Musica Rap, kermesse che negli anni ha visto la partecipazione di grandi nomi della musica italiana e internazionale nel Comune dei Reali Siti.

“Dopo il lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus – spiega il primo cittadino – questo progetto, finanziato dalla Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, con la partecipazione di Stornara Life e Stornara Smart, assume un significato particolare, in quanto vuole rappresentare, per la popolazione di Stornara, l’occasione per superare la crisi e le restrizioni dovute all’emergenza pandemica e far ripartire l’economia del Paese”.

Il programma prevede dall’ 01/08/2020 al 12/08/2020 l’evento Stramurales promosso da APS Stornara Life e quest’anno finanziato dall’amministrazione comunale; il 10 agosto 2020 alle ore 22 ci sarà JIMMY SAX + LOVE FM; l’11 agosto 2020 alle ore 22:00 sarà presente a Stornara Giuliano Palma accompagnato dai dj di Radio Norba. Per concludere, il 12 AGOSTO 2020 alle ore 22:00 avrà luogo il concerto di Luché, Geolier+ One Two One Two e Radio Deejay.

L’ingresso sarà limitato ad un numero massimo di 3000 persone in adeguamento alle norme anti covid previste a livello Nazionale e Regionale. I biglietti d’ingresso hanno un costo di € 15,00 complessive per le tre serate musicali. L’acquisto del biglietto sarà messo a disposizione sul sito di Viva Ticket nelle prossime ore.