Probabilmente non saranno soltanto Serafina Stella e Adalgisa La Torre a concorrere alla poltrona da sindaco alle prossime elezioni comunali di Ordona. Stando a quanto annunciato in un video dal commissario straordinario della sezione locale di Fratelli D’Italia, Clemente Terribile, si sta lavorando alla presentazione di una terza lista che unisca tutti i simboli del centrodestra, compresi quelli della Lega e di Forza Italia.



Non sarà facile, in un contesto così demograficamente ristretto, riuscire a trovare i componenti di una terza compagine elettorale, ma il dirigente sportivo e volontario civico è convinto che questo passaggio sia fondamentale per dare un ulteriore riferimento agli elettori ordonesi. “Tra pochi giorni ad Ordona ci sarà una grande assemblea dei tre partiti del centrodestra” – afferma Terribile. “Si sta inquadrando la terza lista, la lista del centro destra, la lista del popolo. Ritengo che necessariamente si dovrà fare una terza lista, perché credo nei valori dei partiti, nella loro storia e nei loro valori. Noi ci impegneremo per far sì che questa lista riesca ad uscire”.

Dopo aver individuato le date più importanti in vista della campagna elettorale comunale e regionale, il portavoce FDI ha presentato alcuni temi che saranno portati all’attenzione dei cittadini di Ordona, tra cui il rilancio dello sport, del calcio locale e di tutte le attività di aggregazione giovanile. “Quest’anno l’Ordona farà la terza categoria, abbiamo l’obiettivo di riportare i giovani nelle strutture sportive, grazie a tutti i dirigenti e i calciatori di Ordona” – conclude Terribile.