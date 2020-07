Il glamping è un moderno trend in termini di vacanze per coniugare l’esperienza all’aria aperta con gli agi e la comodità. Si può così dormire in una tenda ma senza rinunciare ai servizi.

Rappresenta un’alternativa ideale per chi sceglie la vacanza nella natura alloggiando in una tenda allestita al pari di una stanza d’albergo. Si tratta di una vacanza green, pensata per coppie o famiglie che intendono trascorrere una nuova esperienza.

E’ questo il suggestivo ed allettante progetto che il comune di Roseto Valfortore ha intenzione di realizzare per la stagione Primavera/Estate 2021, per un turismo che offre la possibilità di dormire in una struttura sicuramente diversa dal solito, tra la tenda e il glamour, fatta con materiali ecocompatibili, immersa nella natura, in aree di alta rilevanza naturalistica.

Comunicato Stampa

Roseto Valfortore