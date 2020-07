È giunto l’ok della Regione Puglia alla proposta presentata l’11/02/2020 dal Comune di Stornarella per l’adeguamento del Centro Comunale di Raccolta rifiuti differenziati.



I 230.000€ a fondo perduto oltre ad aggiornare normativamente il CCR, consentiranno di attrezzarlo a supporto del servizio di raccolta differenziata porta a porta di imminente avvio.

Inoltre il centro sarà dotato di un’area self a cui gli utenti potranno accedere, anche negli orari di chiusura, previo riconoscimento a mezzo tessera sanitaria, per il conferimento dei rifiuti differenziati quali vetro, plastica, metalli, carta e cartone, organico e indifferenziato. Saranno avviate iniziative per incentivare le azioni positive.

Comunicato Stampa

Comune di Stornarella