ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Sono 34 gli studenti più meritevoli di Orsara di Puglia: quelli che giovedì 6 agosto, alle 17.30, nella cerimonia che si terrà a Parco San Mauro riceveranno le borse di studio bandite dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Scuola Felice”. Le borse di studio saranno consegnate anche ai laureati dell’anno accademico 2019-2020 e agli studenti della secondaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo Virgilio Salandra.



Le borse di studio premiano chi per impegno, dedizione e risultati è riuscito a rendere orgogliosi non solo se stesso e la sua famiglia, ma anche un’intera Comunità. Il progetto “Scuola Felice”, attivato ormai da quattro anni dall’Amministrazione Comunale di Orsara di Puglia, è tutto incentrato sul merito dei giovani studenti e sul sostegno alle famiglie per supportare il diritto allo studio dei propri figli. Da diversi anni, infatti, il Comune di Orsara di Puglia ha deciso di destinare un capitolo del proprio bilancio a una serie di misure in favore delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie e dei neo laureati. “Scuola Felice” premia i meritevoli con le borse di studio, ma interviene anche per dare supporto economico alle famiglie con agevolazioni rispetto alle spese da sostenere per scuolabus, mense scolastiche e trasporto pubblico.

“E’ un momento di festa per tutta la Comunità”, ha dichiarato il sindaco di Orsara di Puglia Tommaso Lecce. Le ragazze e i ragazzi che ricevono l’attestato di merito e la borsa di studio vengono premiati ed è come se davanti a loro ci fosse tutto il paese: è un modo per dare valore al loro impegno, stimolare tutti a studiare per crescere, e premiare il merito. Lunedì 10 agosto, invece, sarà la volta di “Ambiente Felice”, il progetto sul rispetto ambientale che coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia e quelli della primaria dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra. Alle 17.30, nel Parco San Mauro, l’Amministrazione comunale consegnerà agli studenti le borracce ecologiche che lo stesso Comune ha acquistato.

L’iniziativa del 10 agosto è parte integrante di “Ambiente Felice”, programma di iniziative del Comune di Orsara di Puglia che ha avviato una collaborazione con Club per l’Unesco di Foggia, Università di Foggia, Centro Studi Dieta Mediterranea, ASL e Ufficio Scolastico Regionale Puglia per incrementare azioni e progetti sull’educazione alla sostenibilità ambientale. “L’ambiente è uno dei punti di forza di Orsara di Puglia”, ha dichiarato il sindaco Tommaso Lecce. “Si tratta, dunque, di uno degli aspetti che ci preme maggiormente tutelare e valorizzare, poiché le nostre risorse naturali rappresentano la principale direttrice di sviluppo non solo del nostro paese ma dell’intero territorio”.

Comunicato Stampa

Orsara di Puglia