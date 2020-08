Sabato 1 agosto, nella villa comunale di Stornarella, si è tenuta la sesta edizione di “Stornarella Premia”, cerimonia di premiazione degli studenti e delle studentesse che si sono contraddistinti per gli eccellenti risultati al termine del loro percorso di studi.



“Una cerimonia che vuole dare il giusto riconoscimento all’eccellenza scolastica e promuovere la cultura del merito, perché risultati così importanti, oltre ad essere il frutto di capacità naturali e predisposizione per lo studio, derivano da un impegno continuo e concreto sia quantitativo che qualitativo” – fanno sapere dal Comune dei Reali Siti. “Un impegno che merita visibilità, riconoscimento ed il giusto plauso dinanzi a famiglie, amici e davanti all’intera comunità!”.

Hanno presenziato il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, prof. Pierpaolo Limone, insieme alla Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “Federico II”, professoressa Giuliana Colucci, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Moro”, professoressa Milena Sabrina Mancini, che hanno anche premiato i ragazzi e le ragazze presenti. In rappresentanza dell’amministrazione erano presenti il sindaco Massimo Colia e il vicesindaco Brigida Cifaldi. Tantissimi gli attestati di merito assegnati, motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità di Stornarella.

DI SEGUITO I NOMI DEI PREMIATI:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• ACELLA ANGELA, 10 e lode

• CICCONE PAOLA, 10

• COLIA AGNESE, 10 e lode

• D’ ANIELLO BEATRICE, 10

• DANIELLO BENEDETTA, 10

• DI GENNARO ADELE, 10

• PIACENZA GIULIA, 10

• SCHIAVONE DOMIZIA, 10 e lode.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

• CARCHIA FRANCESCA, Liceo Classico “N.

Zingarelli”, 100 e lode

• CICCONE MARIA, Liceo Scientifico (opzione

Scienze applicate) “A. Righi”, 100

• CICCONE MARIANGELA, Liceo Scientifico

“Federico II”, 100 e lode

• D’ ANIELLO MARTINA, Liceo Linguistico “C.

Poerio”, 100

• FIORDELISI LUCA, Liceo Scientifico (opzione

Scienze applicate) “A. Volta”, 100

• GIURATO GAIA, Liceo Scientifico “A. Einstein”,

100 e lode

• LOMBARDI FRANCESCO, Liceo Scientifico

(opzione Scienze applicate), 100 e lode

• MAGGIO EMILIANO, Liceo Scientifico “A.

Einstein”, 100

• MARUOTTI ROSSELLA, Liceo Scientifico

“Federico II”, 100

• PELULLO VITO, Liceo Scientifico “Federico II”

100 e lode

• SCIRANO MARIA, Liceo Linguistico “C.

Poerio”, 100

BORSE DI STUDIO

• OGNISSANTI DARIO, Progetto “Itaca”

UNIVERSITÀ

• CICCONE MARIA PIA, Università di Bari,

Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche

e Medicina molecolare, 110

• CURCI MARINA, Università di Foggia, Facoltà

di Medicina e Chirurgia, 110 e lode

• CURCI ROSSANA, Università di Foggia,

Facoltà di Medicina e Chirurgia, 110

• DI GENNARO FRANCESCO, Università di Bari,

Scuola di Medicina, Facoltà di Medicina e

Chirurgia sezione di Malattie infettive e

tropicali, 50/50 e lode

• HASI DENISA, Università di Foggia, Laurea

magistrale in Economia aziendale, 110

• MANFREDI MARIA, Università di Foggia,

Laurea in Scienze dell’ Educazione e della

Formazione, 110

• RAMUNNO MARIA ANTONIETTA, Università

di Foggia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,

110 e lode con plauso accademico

• TARTAGLIA GRAZIA, Università di Foggia,

Laurea magistrale in Marketing

Management, 110 e lode

• TROMBETTA NICOLA, Università di Foggia,

Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie,

110 e lode

• UVA ARIANNA, Università di Foggia, Facoltà

di Odontoiatria, 110 e lode.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON

DISABILITÀ PRESSO L’ UNIVERSITÀ DI

FOGGIA

• CASSOTTA DOMENICO, 30/30

• CHIELLO AMALIA, 30/30

• FIORILLI MARIA TERESA, 30/30