L’amministrazione comunale di Stornara fa dietrofront e sospende l’edizione 2020 del Festival del Rap. La decisione sofferta è stata annunciata dal sindaco Rocco Calamita, a seguito delle notizie che hanno mostrato un ritorno dei casi di Covid-19 in provincia di Foggia. L’evento quest’anno avrebbe portato artisti come Luché, Giuliano Palma e Jimmy Sax sul palco dell’Area Mercatale stornarese.

“Sulla base delle notizie diffuse dal Dipartimento Promozione della Salute, in Puglia sono stati registrati 20 casi positivi per l’infezione da Covid-19 di cui: 4 in provincia di Bari, 12 in provincia di Foggia e 4 in provincia di Lecce” – sottolinea il primo cittadino di Stornara. “In Capitanata preoccupa il focolaio familiare di Cerignola. L’Asl e il Servizio Igiene sono al lavoro per ricostruire la catena dei contagi e per le operazioni di sorveglianza attiva che, al momento, interessano una settantina di persone”.

“In attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente chiarito e che si ritorni in una condizione di assoluta tranquillità come lo era fino a pochi giorni fa, nel rispetto delle norme di prudenza e nell’interesse a garantire la più assoluta sicurezza dei nostri concittadini e degli ospiti, l’Amministrazione comunale di Stornara comunica la sospensione del Festival Rap 2020 che si sarebbe dovuto tenere nell’Area Mercatale dal 10 al 12 agosto. Certi della vostra comprensione sulla nostra difficile scelta, rinviamo l’appuntamento a data da destinarsi. L’evento ‘Stramurales’, invece, non subirà alcuna sospensione”.