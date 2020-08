Dopo il successo di “Notti d’amore 2019 – un viaggio nella grande Opera italiana” – uno spettacolo che abbracciava tre monumentali Opere liriche italiane: “Turandot” di Giacomo Puccini, “La Traviata” e “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, la Pro Loco di Stornara continua, convinta della bontà del progetto, il viaggio nel patrimonio culturale assoluto dell’opera lirica mondiale.



E se le prime opere presentate erano tre vicende legate dal filo conduttore dell’amore, le opere scelte per questa nuova edizione di “Notti d’amore 2020” hanno un diverso ed altrettanto potente fil-rouge: l’universo femminile nelle diverse sfaccettature. Quest’anno, in modo particolare, dal 13 al 15 agosto, presso la Torre di Stornara, andranno in scena la Tosca, Madama Butterfly e “Così fan tutte” con Stefano Iagulli e Elisabetta Raimondi Lucchetti.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid: ingressi controllati e monitorati, solo posti a sedere, distanza di sicurezza o mascherina (tranne per gruppi famigliari) posti limitati (200) e divieto di assembramento. E’ consigliata la prenotazione. Telefoni: 3299788138 Agnese; 3791230043 Mimmo; 3926658740 Ferdinando. E mail: agnese.ra.iagulli@hotmail.com

Comunicato Stampa