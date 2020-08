Il sindaco di Candela, Nicola Gatta, ha annunciato una data importante per gli amanti della musica cantautorale italiana. Max Gazzè sarà in concerto il 30 agosto a Candela, nella splendida location di Villa Torre Bianca.

L’autore de “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” torna in Capitanata grazie ad un’iniziativa dell’APS “Candela Promozione” con il patrocinio del Comune di Candela, per un concerto che sarà contigentato per le raccomandazioni anti-contagio.

“Da Candela vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di solidarietà per le tante maestranze dello spettacolo che sono state dimenticate” – afferma il sindaco Nicola Gatta – “il tutto in massima sicurezza e nel pieno rispetto della normativa Anti Covid”.