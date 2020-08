Quattro sorelle, Liddy, Stella, Heather e Bridie, sono molto legate tra loro: passano quasi tutti i fine settimana insieme, si raccontano i rispettivi segreti, ci sono sempre per aiutarsi l’un l’altra. Finché Stella non viene a scoprire un segreto sconvolgente su Liddy: cosa fare? Dirglielo? Lasciare che lo scopra da sola? Bridie, in nome del rapporto di sorellanza, è per la verità, sempre e comunque, mentre Stella e Heather hanno un’opinione diversa. Da qui parte il romanzo della scrittrice inglese Anne Fine, famosa in quanto autrice del libro che ha ispirato il film con Robin Williams “Mrs Dubtfire”. In “Lo diciamo a Liddy” si mettono in luce le contraddizioni, le difficoltà, i dolori che una famiglia può provare. Il cammino di Bridie, però, è in discesa e, man mano che scorrono le pagine, la sua anima diventa sempre più cupa. “Una commedia agra”, come recita il sottotitolo, nella quale tutti perdono. Un libro che si lascia leggere e che lascia un po’ di amaro in bocca.

Se fosse cibo:

Per una “commedia agra”, direi del polpo all’agro.

Racchiuso in una frase:

Ritrovò subito la confortante certezza che tra sorelle su certe cose non si può fingere. Se la sorella alla quale hai rotto il giocattolo (o perso l’orsacchiotto, o macchiato il vestito) indovina al primo sguardo che sei stata tu, e a titolo di risarcimento immediato ti molla una sberla, ti tira i capelli o si mette a strillare chiamando la mamma, non stai ad avvelenarti le giornate coi sensi di colpa. L’ordine, all’interno della famiglia, viene restaurato in un lampo, non c’è tempo per sospetti e rancori. E uscire dalla carreggiata del proprio io è praticamente impossibile. Soltanto una figlia unica può commettere il tremendo errore di cercare di sfangarla con una maschera, perché se avesse una sorella sarebbe sempre lì pronta a strappargliela. (p.33)

Edizione Utilizzata:

Anne FINE, Lo diciamo a Liddy, Mondolibri, Milano 1999

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile nelle migliori librerie e, sia in formato cartaceo che in e-book, sui maggiori e-commerce italiani (mondadoristore.it, ibs.it, www.unilibro.it) e nelle bancarelle online dell’usato (www.comprovendolibri.it, www.abebooks.it).