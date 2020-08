Il vicesindaco di Orta Nova e assessore all’ambiente, Mara Ghezza, si è candidata alla carica di consigliera regionale nella lista foggiana di Italia in Comune. Una decisione a sorpresa che cambia il quadro degli assetti locali in vista delle elezioni regionali previste per il 20-21 di settembre. La candidatura dell’avvocato ortese, infatti, potrebbe portare qualche malumore all’interno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Lasorsa, i cui componenti hanno diversi indirizzi politici in vista del rinnovo della cariche di rappresentanza regionale.

Italia in Comune che concorrerà in Puglia a sostegno di Michele Emiliano, negli scorsi mesi, ha portato avanti una importante strategia di radicamento nel Comune dei Reali Siti, avvicinando soprattutto il presidente del Consiglio Comunale Paolo Borea e alcuni consiglieri comunali di maggioranza. La candidatura della Ghezza arriva all’indomani dell’avvio ad Orta Nova della raccolta differenziata di cui l’assessore è stata senza dubbio il volto più esposto.

La sua candidatura alle regionali però può risultare un’arma a doppio taglio in quanto, ad un anno e mezzo di distanza dalle elezioni comunali potrebbe essere una sorta di valutazione in corso d’opera sulla condotta dell’amministrazione comunale ortese e pesare le forze in campo. Questo nonostante sembri piuttosto remota, ad oggi, la possibilità di ottenere un seggio in Via Gentile.