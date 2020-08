E’ partita la “caccia” all’incivile ad Orta Nova dove da poche ore sono stati rimossi i bidoni stradali per la raccolta dei rifiuti, come passaggio definitivo verso la realizzazione della differenziata. In meno di un giorno, però, sia gli operatori ecologici che i cittadini hanno riscontrato un abbandono irregolare di tante buste di immondizia nei pressi degli stalli dove in precedenza erano presenti i cassonetti.



Le immagini sono state postate sui social e hanno suscitato l’indignazione dei tanti ortesi che in queste ore si stanno prodigando per conferire nella maniera corretta tutte le categorie di rifiuto. L’inciviltà di pochi, però, rischia di vanificare gli sforzi di molti. Alcune denunce, infatti, sono giunte anche dalle zone periferiche della città dei Reali Siti, dove sono state smaltite numerose buste in maniera non consona alle regole della raccolta differenziata. Alla stregua di quanto accaduto nei paesi limitrofi, dopo l’avvio del porta a porta, saranno da monitorare tutte le zone rurali per scongiurare l’abbandono incontrollato dei sacchetti.

Sul tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio Comunale di Orta Nova, Paolo Borea, che dalla sua bacheca Facebook ha definito come “animali” coloro che in queste ore hanno abbandonato i rifiuti per strada. “Agli animali (per fortuna pochi) che in queste ore stanno lasciando l’immondizia per strada vorrei ricordare che si vigilerà per multare, verificando il contenuto dei sacchetti” – scrive Borea. “L’abbandono di rifiuti prevede una sanzione amministrativa da euro 300 fino a 3.000 e anche penale con l’arresto di due anni e multe fino a 26.000 euro”. “I cittadini di Orta Nova saranno sempre più forti della vostra inciviltà” – ha chiosato il consigliere di maggioranza, Gianluca Di Giovine, rivolgendosi a chi ha abbandonato in strada i rifiuti. “La città è di chi la custodisce e la salvaguardia”.