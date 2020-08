Parafrasando la famosa pubblicità del pennello, ci vuole una panchina grande per osservare meglio un paesaggio grandioso. E’ questa la finalità della nuova installazione mostrata sui social network dal sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, posizionata sotto Monte Sidone, nei pressi del Lago Pescara.

Si tratta di una grande panchina in legno che permette di osservare bene tutto il panorama circostante e magari scattarsi qualche selfie simpatico nell’area naturalistica dei Monti Dauni. Non è soltanto un oggetto decorativo, ma è anche un tassello in più verso quel quadro che punto tutto sul turismo esperienziale prediletto piccolo borgo del subappennino. In attesa che sia conclusa, è stato proprio il sindaco a testare la nuova installazione, mostrandosi seduto sulle assi in legno della panchina.

“Seduto su una panchina grande per guardare un grande panorama sotto il Tetto della Puglia” – scrive il primo cittadino che poi riporta una frase di Federico II che sarà installata nei pressi della panchina. “È evidente che Dio non ha conosciuto l’Apulia e la Capitanata, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come Terra Promessa”.