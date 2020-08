Entra nel vivo anche ad Orta Nova la campagna elettorale per le elezioni regionali pugliesi. Dopo la candidatura di Leonardo Quarticelli con Puglia Futura e del vicesindaco Mara Ghezza con Italia in Comune, stanno cambiando gli assetti politici locali, con possibili ricadute anche sull’amministrazione comunale in carica. Ha appreso della candidatura a sorpresa della vicesindaca all’atto della presentazione dei moduli in Comune, oggi Leonardo Quarticelli – intervistato dal Megafono – chiede le dimissioni della n°2 del sindaco Lasorsa per incompatibilità – non di legge ma di opportunità – tra la carica ricoperta e la campagna elettorale in corso.

“La competizione fa parte della democrazia, quindi ben venga questa candidatura all’interno della nostra comunità” – sottolinea Quarticelli. “Ma sicuramente sarebbe cosa giusta, da parte della vicesindaca, che presentasse le proprie dimissioni, perché ritengo non sia opportuno per l’elettorato avere un vicesindaco che corre per le elezioni regionali. Rende la competizione impari, da certi punti di vista. Inoltre servirebbe anche a far quadrare le casse comunali, perché percepire uno stipendio da assessore per un mese e non operare in Giunta a causa degli impegni della campagna elettorale è sbagliato e inopportuno”.

