Diffondiamo integralmente il Comunicato Stampa del gruppo politico di opposizione “Orta Nova Mi piace” in merito alle candidature ortesi alle elezioni regionali pugliesi.

Sono ormai ufficiali le candidature a consiglieri regionali di due nostri concittadini, Leonardo Quarticelli ed il vicesindaco del nostro Comune, Mara Ghezza. Bene, due concittadini di cui non discutiamo le capacità, ma che per la loro inattesa scelta di candidarsi alle regionali ci hanno dato spunto per alcune considerazioni di carattere politico. Crediamo che una candidatura così ambiziosa ed impegnativa debba essere conseguenza di un progetto che sia in grado di intercettare la più larga fiducia dei cittadini Ortesi e soprattutto dei cittadini degli altri comuni dell’Unione dei Cinque Reali Siti.

Un candidatura “condivisa”, questo è ciò che rende una candidatura al consiglio regionale credibile, e soprattutto “utile” al nostro territorio. Tutto il resto si palesa come l’ennesima candidatura “riempi-lista” o nella peggiore delle ipotesi come “partita di scambio” per qualche politico locale di vecchio corso, che prova a fare il salto di qualità insperato, ma che all’atto pratico, come nel caso di Mara Ghezza, non trova nemmeno l’appoggio dei suoi colleghi di amministrazione.

Tutto questo mette a nudo le serie difficoltà di questa amministrazione, un’amministrazione che sta deludendo i cittadini Ortesi, un’amministrazione che dall’inizio del suo mandato si è fatta notare solo per gli aumenti sulla TARI, villa comunale e campo sportivo chiusi, un centro urbano sporco, verde e spazi pubblici in abbandono, incarichi di collaborazione gratuita affidati ad amici tecnici per non si sa quale vantaggio dell’ente, e soprattutto per un Sindaco part-time che possiamo ormai considerare totalmente “assente”! Tutto questo non fa bene alla nostra città! Orta nova merita più attenzioni, Orta Nova merita una classe dirigente innamorata di questa comunità, Orta Nova ha bisogno di amministratori che si dedichino a tempo pieno nel governo di questa città.

Orta Nova Mi Piace