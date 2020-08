La compagine politica dell’Italia dei Valori ha annunciato che, per le prossime elezioni regionali in Puglia, sosterrà Michele Emiliano e la lista di Italia in Comune. Lo si evince da una nota ufficiale diffusa nelle ultime ore. “Idv ha scelto un ruolo che è quello di unire il centrosinistra. Altri, non lavorano per “dividere il centrosinistra”, ma lavorano per far vincere il centrodestra. “In Puglia l’Idv, come cinque anni fa, sostiene la candidatura a presidente della Regione di Michele Emiliano” – lo ha detto Ignazio Messina, coordinatore Nazionale IdV, in un comunicato stampa, in questo avvio di campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale della Puglia.

“Le nostre priorità programmatiche sono il lavoro, l’ambiente, il sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese, l’efficientamento del sistema sanitario e delle procedure amministrative del sistema regionale, affinché la Puglia possa crescere come ha fatto in questi anni durante i quali siamo diventati una delle mete turistiche più ambite al mondo e siamo riusciti, in diversi ambiti, ad invertire la tendenza di indicatori economici che da tempo erano fortemente negativi”.

“Per fare questo abbiamo deciso di unire le nostre forze a quelle di Italia in Comune che è una delle formazioni tra le più importanti del centrosinistra di Michele Emiliano con la quale abbiamo riconosciuto la possibilità di condividere idee e progetti in un percorso comune” – conclude Massimo Colia coordinatore Regionale IdV.