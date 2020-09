Banditi in azione a Cerignola, dove questa mattina è andato a segno un colpo ai danni di un portavalori. In particolare un commando di quattro persone a volto coperto e armate di fucili ha assaltato un furgone dell’IVRI che in quel momento stava operando nei pressi dell’ufficio postale di Via Corsica.



I banditi hanno minacciato e disarmato le guardie giurate, riuscendo ad impossessarsi di circa 100.000 euro. Secondo alcuni testimoni sarebbero stati esplosi anche dei colpi d’arma da fuoco e i rapinatori si sarebbero dileguati a bordo di una Jeep Renegade. Sull’accaduto indaga la polizia.

Nel frattempo l’ex consigliere comunale, Tommaso Sgarro, ha commentato l’accaduto: “Sparano in pieno giorno. Assalto al porta valori davanti alle Poste di Via Corsica. Tranquilli, nella piccola Bolzano può succedere. Quando avremo finito di piangerci addosso, però, di pensare che tutto il mondo per un motivo non meglio precisato sia contro di noi, forse capiremo che una mela marcia rischia di rendere marcio tutto il cesto se non viene tolta”.