Si sono svolte questa mattina, giovedì 3 settembre 2020, le prove ministeriali per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale, a numero programmato, in Medicina e Chirurgia (posti banditi n. 99 posti per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, n. 1 posto riservato a cittadini non comunitari residenti all’estero) e Odontoiatria e Protesi dentaria (50 posti banditi) dell’Università di Foggia.



Le domande pervenute sono state 998, ma a presentarsi ai test sono stati in 953. Le operazioni di identificazione dei candidati hanno avuto inizio alle ore 07.00 e la prova è iniziata, come nel resto d’Italia, alle ore 12.00. Cento i minuti a disposizione dei concorrenti che si sono cimentati con 60 quesiti a risposta multipla.

Quest’anno l’Università di Foggia ha coordinato e fatto rispettare le norme anti-Covid, avvalendosi della consueta collaborazione delle Forze dell’Ordine e anche della Protezione Civile. Per l’occasione sono state impegnate 80 unità del personale Tecnico-Amministrativo, ripartite in 10 sale de “La Città del Cinema” di Foggia.

Per rispettare le norme di prevenzione dei rischi da diffusione da Covid-19, il ministero ha previsto la partecipazione dei candidati nelle zone di residenza, quindi, niente più studenti provenienti da tutta Italia, ma, a prescindere dall’Ateneo scelto, ogni studente ha svolto il concorso nel capoluogo di residenza. Tutti gli ambienti sono stati sanificati ed è stata prevista la pulizia dei bagni durante i test. Tutti i presenti hanno indossato la mascherina e sono, infine, stati evitati gli assembramenti, individuando anche un doppio corridoio per l’ingresso e l’uscita. Tutto ciò in aggiunta alla ricezione della dichiarazione sostitutiva dell’autocertificazione sull’idoneo stato di salute che ogni candidato ha inviato al portale Universitaly.

Tra le curiosità della giornata: il più giovane concorrente è stata una donna del 2003, mentre quello più adulto un uomo del 1971. Tutto si è svolto regolarmente e senza problemi grazie alla rodata macchina Unifg cha ha fatto fronte anche all’attuale emergenza sanitaria. Il prossimo appuntamento selettivo per i Dipartimenti di Area Medica sarà l’8 settembre, con i test di ammissione alle Professioni Sanitarie.

