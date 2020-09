“E’ questo il paese in cui volete vivere per i prossimi cinque anni?”. Con questa domanda, rivolta ai cittadini di Ordona, si è concluso il primo comizio pubblico di Adalgisa La Torre (detta Gisella), candidata sindaca per la lista “Insieme per Ordona”.

Durante la serata di sabato 5 settembre, l’avvocatessa è intervenuta, nei pressi del comitato di via D’Aloia, per spiegare le ragioni della sua candidatura a sindaco di Ordona e per presentare i candidati consiglieri della sua lista. Ha sottolineato la necessità di una discontinuità dall’ultima esperienza amministrativa, puntando l’accento sul tratto identitario del paese, sulla cultura e sull’importanza delle relazioni tra cittadini ed istituzioni. “Non potevo più accettare che la mancanza di liquidità ad Ordona servisse per nascondere l’inoperosità di questa amministrazione” – ha affermato Gisella dal palco, rivolgendosi alla sua competitor elettorale Serafina Stella, sindaco uscente. La candidata ha poi lasciato la parola ad alcuni componenti della sua lista.

Sono intervenuti Giuseppe Zingarelli, Valerio Cericola e Anna Trecca che, sulla scorta delle loro sensibilità e dei percorsi professionali, hanno posto rispettivamente l’accento sui temi dell’energia, del decoro urbano e delle politiche sociali.

Nella giornata di oggi, 7 settembre 2020, è prevista l’inaugurazione dei campi da tennis alla presenza della sindaca uscente e candidata Serafina Stella e dell’assessore regionale allo sport, Raffaele Piemontese.







QUI IL COMIZIO DI ADALGISA LA TORRE